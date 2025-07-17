Островский 2.0: завершились съемки сериала «1000 нет и 1 да» для Wink.ru от продюсера Жоры Крыжовникова

17 июля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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Завершился московский этап съемок романтической драмы «1000 нет и 1 да» (18+) от продюсера Жоры Крыжовникова для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — «Бесприданница», «Грех да беда на кого не живет» и «Шутники», но действие разворачивается в наши дни.

В главных ролях Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов и Иван Жвакин. В сериале также снимались Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие. Режиссер-постановщик — Андрей Силкин («Плакса», «Молодежка. Новая смена», «Тетя Марта», «Практика»).

Одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани, а самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь „нет“, рано или поздно ты все равно скажешь „да“!», — уверен он.

«70% успеха фильма — это кастинг и актерский ансамбль. У нас 100% попадание каждого на свою роль. У меня сложилось впечатление, что мы перепробовали всю Москву и Санкт-Петербург. Некоторые актеры приходили дважды, поскольку важны были ансамблевые пробы. Перед тем как утвердить артиста, я обязательно смотрю его театральные работы, мне важно увидеть в нем различные возможности существования на сцене и в кадре. Большая часть наших актеров — из театра Вахтангова», — отметил режиссер-постановщик Андрей Силкин.

Съемки сериала проходили в Сочи и Москве. По словам Андрея Силкина, южный город был выбран не случайно, он соответствует характерам героев — они такие же яркие, горячие и эмоциональные. При этом во время съемок курортная локация «порадовала» съемочную группу холодной погодой.

«Раскрою огромную тайну — во время съемок почти все время шел дождь. Однажды мы снимали сцену на причале, и нас просто сносило в кадре — такой сильный был ветер. В другой раз мне пришлось купаться в море в холодный день — температура воздуха была всего 14 градусов. После этого меня сразу отправили в баню, чтобы я не заболела», — подчеркнула исполнительница роли Тани Ангелина Стречина.

Ксения Трейстер, исполнившая роль Оксаны, во время работы над проектом научилась управлять яхтой.

«Сериал рассказывает о семье, о простых человеческих чувствах — о радости и грусти, о влюбленности, о любви во всех проявлениях. Я думаю, именно поэтому наш сериал будет близок и понятен всем. Я старалась нырнуть глубже текста и найти новые смыслы в нашей, казалось бы, простой и в чем-то даже наивной истории», — исполнительница роли Татьяны Ксения Трейстер.

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