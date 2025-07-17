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Опасен ли кулер? Врач рассказал об опасной бактерии, от которой оглох томич

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Тридцатипятилетний Алексей из Томска, по данным SHOT, оглох после купания в местной речке. После отдыха у мужчины стало стрелять в ухе, появилась гематома и поднялась температура, сбить которую не удавалось 10 дней. Мужчина перестал слышать левым ухом и не мог жевать из-за отёка челюсти. Оказалось, виновата синегнойная палочка. Заведующая бактериологической лабораторией Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, врач-бактериолог высшей категории Олеся Исаенко рассказала kuzbass.aif.ru подробнее об этом «звере».

Синегнойкка — одна из ярких представителей в мире бактерий, обитает в воде и почве. Она условно-патогенная для человека и при попадании в условия, благоприятные для её размножения (а любит она, чтобы было тепло и влажно), вызывает воспаление.

«Поэтому при купании в пресных водоёмах не рекомендуется нырять под воду! Лечение затруднено в связи с высокой устойчивостью к антибиотикам. Является частой причиной внутрибольничных инфекций в стационарах, особенно ей нравятся реанимационные и ожоговые отделения. Иногда синегнойную палочку можно обнаружить в жидком мыле и кулере с питьевой водой», — говорит врач.

Однако определить, что вода в кулере заражённая, может только экспертиза, поэтому особой профилактики тут нет. Если человек заразился этой палочкой, то он может даже погибнуть, поэтому очаговые случаи, как, например, у томича, нужно лечить незамедлительно, добавляет Олеся Исаенко.

Подобные серьёзные последствия в виде глухоты или слепоты не так редки и периодически происходят по всей стране. Так, в 2009 году в Омске синегнойная палочка лишила зрения 12 человек на один глаз (ещё двум людям больной глаз пришлось удалить). Всё потому, что медсестра не надлежащим образом обработала и продезинфицировала аппарат, с помощью которого пациентам удаляли катаракту. После операции у больных возникло гнойное воспаление внутренних оболочек глаза, вызванное синегнойной палочкой.

После ЧП в Томске специалисты местного Роспотребнадзора заявили, что синегнойную палочку в разрешённых для купания водоёмах Томской области не обнаружили.

«В Томской области на сегодняшний день работают два официальных пляжа: в Томске на Семейкином острове — левый берег Томи и в Стрежевом на озере Окунёво. По последним данным на 10 июля, несоответствие воды гигиеническим нормам в этих местах не выявлено. На пляжи получены санитарно-эпидемиологические заключения. Документ подтверждает безопасность воды, почвы и создание комфортных условий для отдыхающих. Собственник пляжа обязан проводить исследования воды и почвы в рамках производственного контроля один раз в 10 дней. Если по микробиологическим показателям две пробы воды подряд не отвечают гигиеническим нормативам, купание запрещается», — объясняют дальше сотрудники управления.

Купание в запрещённых водоёмах — это риск подхватить не только синегнойную палочку, но и энтеровирусы, гепатит А, лямблии, бактериальную дизентерию и другое.

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