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Техно, стояние на гвоздях и воздушный шар ждут томичей на арт-кемпинг фестивале

Афиша Томска, Город, Томские новости, интересные новости Томска культура куда сходить Техно, стояние на гвоздях и воздушный шар ждут томичей на арт-кемпинг фестивале

С 25 по 26 июля в Томске во второй раз пройдёт музыкальный арт-кемпинг фестиваль SIBFEST от резиденции сибирского рейва SIBRAVE. Участников ждут выступления более 30 артистов со всей Сибири, мастер-классы, фудкорт и воздушный шар, отмечают организаторы.

— Наш фестиваль отличается своей неповторимой атмосферой дружбы и позитивного общения. На наших мероприятиях мы продвигаем определенные жанры музыки, такие как техно, хаус, дабстеп, нейрофанк и другие, — рассказал основатель SIBRAVE Евгений Копнов. — Также мы первые в Сибири, кто делает рейв с воздушным шаром в качестве дополнения. Нам понравилась идея соединить музыкальное мероприятие и такой аттракцион. Он привлекает внимание людей, в нём есть что-то магическое и завораживающее, и это, безусловно, фишка нашего фестиваля.

Он добавил, что организаторы поддерживают местных артистов. На мероприятии помимо диджеев, выступят хип-хоп, панк-рок, и кавер-коллективы Сибири.

В дневной программе мероприятия запланирована ярмарка с хендмейд-изделиями и товарами от местных производителей: от браслетов до кожаных кошельков с символикой Томской области.

— Будут еще различные мастер-классы от жителей и гостей города. Желающие смогут постоять на гвоздях, порисовать на одежде, пройти урок по управлению голосом, а также тренинги, связанные с балансом тела, массажем и многое другое, — отметил Копнов.

Фестиваль стартует 25 июля в 14:00 по адресу: горнолыжный парк Эдельвейс (окрестность села Коларово).

Стоимость билетов от 2 000 рублей.

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