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На днях томичей ждут ливни, град и грозы

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В ближайшие дни, с 17 по 19 июля, в Томской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— По области ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, сильные ливни, град, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам рекомендуют не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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