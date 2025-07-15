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Жители домов почти на 20 улицах Томска останутся без воды в конце июля

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска Жители домов почти на 20 улицах Томска останутся без воды в конце июля

В понедельник, 28 июля, жителей ряда домов Советского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение в подаче ресурса связано с проведением планового капремонта на сетях водоснабжения на ул. Крылова. Предполагается, что отключение продлится с 9.00 понедельника, 28 июля, до 7.00 вторника, 29 июля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам: :

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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