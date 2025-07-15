18+
18+
РЕКЛАМА

Томские ученые определили следы фауны юрского периода в керне

Город, Образование и наука, Томские новости, интересные новости Томска новости науки доисторическая фауна флора томские ученые Томские ученые определили следы фауны юрского периода в керне

Томские геологи из научного института «Роснефти» помогли распознать уникально сохранившиеся следы морской фауны в керне из разведочной скважины в Сургутском районе ХМАО. Среди них отпечатки лучеперой рыбы с четкими очертаниями трех плавников, а также фрагменты родственницы морской звезды — морской лилии и офиуры.

Как сообщает новостной канал редакции журналов «Газовая промышленность» и «Территория НЕФТЕГАЗ», найденные образцы включают части скелета и кожных покровов, что является крайне редкой ситуацией для кернов.

В исследовании приняли участие палеонтологи Томского государственного университета. В его ходе выяснилось, что рыба принадлежит к вымершему семейству пейпиаостеидов (Peipiaosteidae) — ранним осетрообразным, обитавшим около 155–158 млн лет назад.

Образцы, относящиеся к к позднему оксфордскому ярусу юрского периода, найдены в шельфовых морских отложениях, что позволяет точнее реконструировать геологическую обстановку, благоприятную для формирования залежей нефти.

В сообщении отмечается, что подобные находки помогают геологам глубже понимать связь между органическим веществом и его последующей трансформацией в углеводороды.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске выпустили определитель комаров Сибири

7 июля 2025
Томские новости

В выходные в Томске перекроют участок проспекта Кирова

27 июня 2025
Креативные индустрии

Итоги «Лаборатории молодого художника»: «Время, проведённое в лаборатории — это нахождение в кругу единомышленников»

20 июня 2025
Томские новости

Антикварный салон и арт-пространство открылись в Томске

8 июля 2025
Томские новости

Первая легальная стена для граффити появилась в Томске

14 июля 2025
Томские новости

Более 100 работодателей представят свои вакансии на ярмарке трудоустройства в центре Томска

19 июня 2025
Томские новости

На днях томичей ждут ливни и грозы

4 июля 2025
Томские новости

Томские ученые выяснили, как закрученные фотоны могут «закручивать» электроны

25 июня 2025
Томские новости

Человеку не могут отдать череп умершего родственника — эксперт

24 июня 2025