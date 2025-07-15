Томские ученые определили следы фауны юрского периода в керне

Томские геологи из научного института «Роснефти» помогли распознать уникально сохранившиеся следы морской фауны в керне из разведочной скважины в Сургутском районе ХМАО. Среди них отпечатки лучеперой рыбы с четкими очертаниями трех плавников, а также фрагменты родственницы морской звезды — морской лилии и офиуры.

Как сообщает новостной канал редакции журналов «Газовая промышленность» и «Территория НЕФТЕГАЗ», найденные образцы включают части скелета и кожных покровов, что является крайне редкой ситуацией для кернов.

В исследовании приняли участие палеонтологи Томского государственного университета. В его ходе выяснилось, что рыба принадлежит к вымершему семейству пейпиаостеидов (Peipiaosteidae) — ранним осетрообразным, обитавшим около 155–158 млн лет назад.

Образцы, относящиеся к к позднему оксфордскому ярусу юрского периода, найдены в шельфовых морских отложениях, что позволяет точнее реконструировать геологическую обстановку, благоприятную для формирования залежей нефти.

В сообщении отмечается, что подобные находки помогают геологам глубже понимать связь между органическим веществом и его последующей трансформацией в углеводороды.

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