«Капельницы красоты» могут быть вредны даже для здоровых людей — эксперт

15 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

«Витаминные капельницы» или «капельницы красоты», которые часто рекламируют якобы для укрепления иммунитета, омоложения, очищения или прилива сил, могут навредить даже здоровому человеку. Об этом со ссылкой на главного токсиколога больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского Константина Сиворонова рассказывает kuzbass.aif.ru.

Так, по его словам ни одна капельница не повернёт время вспять и не сделает моложе. Здоровье и молодость — результат комплексных факторов: генетика, питание, сон, физическая активность, отсутствие вредных привычек, управление стрессом. Никакой «волшебный коктейль» не заменит этого.

Токсиколог развеял миф о «чистке» организма от шлаков и токсинов с помощью «витаминных капельниц»: здоровые печень и почки прекрасно справляются с детоксикацией сами. Понятие «шлаков» в данном контексте — маркетинговый миф. Без конкретного, диагностированного врачом, отравления или тяжёлой печеночной/почечной недостаточности, «чистить» организм капельницами не нужно и даже вредно.

Кроме того, любое внутривенное введение — это медицинская процедура с рисками. Состав капельницы должен быть строго индивидуален и обоснован конкретными показаниями и результатами анализов.

По словам Сиворонова, «капельницы красоты» могут вызвать передозировку. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) накапливаются в организме. Передозировка витамина А может вызвать поражение печени, головные боли, выпадение волос. Избыток витамина D приводит к гиперкальциемии (повышенному кальцию в крови), что опасно для почек, сердца и сосудов. Водорастворимые витамины (группа B, C) могут вызвать побочные эффекты: тошноту, диарею, камни в почках (витамин С), поражение нервов (витамин B6).

Минералы (магний, кальций, селен и др.): нарушение баланса электролитов может быть крайне опасным. Гипермагниемия (избыток магния) угнетает нервную систему и дыхание. Избыток кальция вредит почкам и сосудам. Передозировка селена токсична.

Эксперт отмечает, что введение больших доз одних веществ может нарушить всасывание, метаболизм или выведение других веществ в организме. Например, избыток цинка мешает усвоению меди.

При введении любого препарата внутривенно существует риск аллергии (вплоть до анафилактического шока). Без врачебного наблюдения и наличия реанимационного оборудования это смертельно опасно. Кроме того, это ненужная нагрузка на почки и печень: органам детоксикации (печень) и выделения (почки) приходится работать с повышенной нагрузкой, чтобы вывести избыток введённых веществ, что может быть вредно при регулярных «профилактических» капельницах.

По словам медика, симптомы усталости или недомогания, которые пытаются «лечить» капельницей, могут быть признаками серьёзного заболевания (анемия, гормональные нарушения, инфекция и т. д.). Самолечение капельницами откладывает визит к врачу и постановку правильного диагноза.

К тому же, эксперт указывает на отсутствие убедительных научных доказательств того, что регулярные «витаминные» капельницы здоровым людям приносят какую-либо долгосрочную пользу для иммунитета, внешности или общего тонуса, которая превосходила бы риски. Эффект часто бывает кратковременным и субъективным (эффект плацебо).

Все же капельницы могут быть эффективны при обезвоживании, выраженном дефиците витаминов/микроэлементов, интоксикации, тяжёлых инфекциях, предоперационной подготовке и послеоперационном восстановлении, хронических заболеваниях или химиотерапии.

«Салоны красоты, SPA-центры, фитнес-клубы без медицинской лицензии — это не просто „нельзя“, это прямая угроза вашей жизни и здоровью. Даже если там присутствует медсестра, само учреждение не имеет права оказывать медицинские услуги такого уровня, а значит, не несет должной ответственности и не обеспечено для экстренных ситуаций. Только врач (терапевт, токсиколог, узкий специалист) может определить реальную необходимость, подобрать безопасный и эффективный состав на основе ваших анализов и истории болезни, учесть все противопоказания и проконтролировать процесс», — заключает врач.

Он добавляет, что «капельницы здоровья» без назначения врача — это опасная мода, не имеющая отношения к доказательной медицине и несущая реальные риски для здоровья даже изначально здорового человека. Лучшая «капельница» — это чистая вода, правильное питание и здоровый образ жизни.

Также очень часто такие капельницы не более чем способ хорошо заработать — при минимальной стоимости препарата накрутка на курс капельниц приличная. Так, в Кемерове одна капельница (только лекарство) стоит от 1000 рублей при минимальном курсе 5-7 процедур. Средняя же цена одной капельницы от 2500 рублей.

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