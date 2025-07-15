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«Ландшафтные волонтеры» приглашают томичей прополоть цветники

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Завтра, 16 июля, проект «Ландшафтные волонтеры» организует прополку цветников на Красных казармах в Томске. Участники движения ищут волонтеров, которые смогут помочь в любое время дня, сообщается в группе ВКонтакте.

Помимо прополки организаторы планируют заменить погибшие растения новыми. Вместе с добровольцами они высадят веронику, традесканцию, рудбекию, щучку и яснотку.

Принять участие могут все желающие. К горожанам присоединятся волонтеры из трудового отряда подростков «Пятая четверть».

— С собой лучше взять перчатки, здорово, если у вас есть свои инструменты: совок или корнеудалитель. Приходите сами, приглашайте знакомых и давайте вместе делать наш город по-настоящему зеленым! — говорится в сообщении «Ландшафтных волонтеров».

Мероприятие состоится 16 июля рядом со зданием по адресу: Северный городок, 59. Прополка будет длится с 9.00 до 20.00. Волонтеры могут прийти в любое время.

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