Книги «Макушин Медиа» представлены в новосибирском независимом книжном «Карта мира»

16 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: «Карта мира»

Книги томского издательства «Макушин Медиа» теперь можно купить в новосибирском независимом книжном магазине «Карта мира».

Здесь представлены большое иллюстрированное издание «Городское путешествие. Томск», гид «Где основан Томск. Путеводитель по Воскресенской горе», покетбук «Жизнь и удивительные путешествия Петра Макушина, сибирского предпринимателя, просветителя и книжника», обе части исторического романа «Погром», наборы открыток «Томские районы».

«Книги маленьких городских издательств нужны, потому что локальности не хватает страшно — поглядите, сколько книг есть о столицах и сколько о других, даже самых крупных городах вместе взятых», — рассказала владелица «Карты мира» Анна Яковлева.

«Для нас важно, чтобы книги о Томске были доступны не только на месте, но и в соседних городах, где к ним может возникнуть интерес. “Карта мира” — это не просто книжный магазин, а сообщество людей, которым близка идея культурного обмена и локального взгляда. И конечно, мы рады, что наши книги теперь есть на этой площадке», — отметила главный редактор «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

«Карта мира» — независимая культурная площадка, открывшаяся в марте 2024 года. Магазин расположен в историческом здании в самом центре Новосибирска на ул. Красноярская, 3. Здесь можно купить книги издательств Ad Marginem, Individuum, «Поляндрия», NoAge, НЛО, Елены Терещенковой, Ивана Лимбаха, МИФ, «Дом историй», издательской программы музея современного искусства «Гараж». На своей площадке организаторы регулярно проводят встречи с авторами, тематические вечера, плэнеры, концерты и др. А еще в магазине действует свой книжный клуб.

Фото: магазин «Карта Мира»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».