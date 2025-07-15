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В Томске до понедельника ограничат движение по пр. Мира

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Сегодня вечером, 15 июля, в Томске ограничат движение по участкам пр. Мира, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение затронет две крайние левые полосы проспекта в направлении переулка Светлого и первую крайнюю левую полосу в направлении улицы Смирнова на участке от улицы Ференца Мюнниха до переулка Урожайного.

Предполагается, что прежняя схема движения будет восстановлена после 24.00 понедельника, 21 июля, когда специалисты завершат работы по замене участка теплотрассы под проезжей частью пр. Мира.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении и заблаговременно выбирать объездные пути.

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