Томичей приглашают на экскурсию по теневой истории города

15 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 18 июля, впервые пройдет экскурсия «ПошлО по Томску». Ее участники познакомятся с теневой историей города, совершив иммерсивное погружение в настоящее в баре «Zажигалка».

Экскурсовод и автор идеи Константин Черенков расскажет, что происходило в столице Сибири за закрытыми дверьми и обратной стороне золотой лихорадки.

— Однажды ко мне обратились гости города с подобным запросом и я понял, что в этой теме ничего не знаю. Разобравшись, я выяснил, что у нас есть, что предложить, а кроме того, за этим всем стоит колоссальная история, — отметил Черенков.

Первая часть экскурсии — базовая, начинается на Воскресенской горе, продолжается по ул. Шишкова, оттуда к пассажу Второва и заканчивается на ул. Розы Люксембург, ранее Магистратской, в самом клубе «Zажигалка». Здесь экскурсовод расскажет о современной истории отрасли развлечений для взрослых: участников ждет приветственный напиток, а вместо наглядных пособий будут использоваться наглядные декорации.

По его словам, выбранная тема не самая стандартная и информацию для экскурсии приходилось собирать по кусочкам.

— Все опасаются, стесняются говорить на эту тему, но в Томске огромный пласт этой истории. На экскурсии будут представлены примеры из литературы, культуры, кинематографа. Теневая история Томска была всегда. Что было хорошо, что плохо, думаю, люди сами смогу сделать вывод после экскурсии, — отметил Константин Черенков. — Мы хотим создать новую форму досуга. Вряд ли многие думают: «А вот на день рождения, девичник-мальчишник, корпоратив закажу-ка я экскурсию!». В основном экскурсия ассоциируется с профориентацией, образованием, культурой. А здесь хочется, чтобы люди посмотрели с другой стороны и поняли, что это форма нестандартной и интересной деятельности.

Экскурсия стартует в пятницу, 18 июля, в 21.00. Записаться на нее можно по телефону +7 952 882-10-66 (Telegram, WhatsApp), стоимость участия: 2 500 рублей.

— Хочется, чтобы молодые интересные люди приезжали к нам проводить отпуск. Главное, чтобы было, что предложить, — подчеркнул Константин Черенков.

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