Электропоезд Томск-Новосибирск прекратит курсировать с августа
РЖД со 2 августа отменит курсирование электропоезда по маршруту Томск-Новосибирск, заменив его на составной маршрут поезда дальнего следования Новосибирск-Томск-Новокузнецк, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги.
Отмечается, что новый маршрут будет курсировать через день по графику местного поезда Томск-Новокузнецк, который существует с советских времен.
На участке между Томском и Новосибирском новый поезд будет курсировать по графику электропоезда, минимальная стоимость проезда в котором между двумя областными центрами в настоящее время составляет 1,1 тыс. рублей.
В связи с заменой подвижного состава, категории поезда и категории вагонов проезд в поезде по маршруту Томск-Новосибирск подорожает: плацкартный вагон обойдется в 1,75 тыс. руб., купе — от 2,5 тыс. рублей.
Между Томском и Новосибирском курсирует еще несколько поездов дальнего следования, частота рейсов составляет от 2 до 4-х в день. Автобусы выполняют рейсы до 20 раз в день, стоимость проезда в них составляет 1,05-1,2 тыс. рублей. Авиарейсы между этими городами выполняет авиакомпания «Сибирь» один раз в день, цена билета начинается от 2,65 тыс. руб.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги «Интерфаксу» не ответили на вопросы о причинах изменений.
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