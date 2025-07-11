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В выходные томские троллейбусы будут двигаться по измененному маршруту

Город, Общественный транспорт, Томские новости, схема дороги перекрытия ремонт водоканал трубы коммунальщики В выходные томские троллейбусы будут двигаться по измененному маршруту

В субботу и воскресенье, 12 и 13 июля, в Томске изменится схема движения троллейбусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с проведением специалистами «Томскводоканала» аварийных работ в районе пересечения проспектов Ленина и Фрунзе.

Так, троллейбусы №1 будут курсировать по маршруту от Приборного завода до пл. Ленина, троллейбусы №2 поедут по маршруту «Черемошники — пл. Ленина», №3 — будут довозить пассажиров от ОКБ до пл. Ленина и обратно, маршрут №6 будет курсировать от мкр. Радужный до пл. Ленина.

Схемы движения троллейбусов № 5, 7 и 6А останутся неизменными. При этом на маршрут №6А выведут три единицы транспорта.

Уточняется, что движение остального транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками, установленными на период проведения работ.

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