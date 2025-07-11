Самусьский судозавод спустил баржу для Северного речного пароходства, готовится к спуску второй

11 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» завершило строительство двух несамоходных барж по контракту с АО «Северное речное пароходство» (Архангельск), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные предприятия.

Первая баржа уже спущена на воду, спуск второй запланирован на пятницу.

Судно имеет длину 92 метра, ширину 14,5 метра. Высота борта — 4,5 метра, высота бака — 1,5 метра. Грузоподъемность — 2,5 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года Самусьский судозавод заключил контракт с «Северным речным пароходством» на строительство двух несамоходных барж-площадок, которые предназначены для перевозки минерально-строительных грузов, тарно-штучных грузов, опасных грузов в заводской таре или контейнерах. Стоимость контракта не уточнялась.

В интервью июньскому номеру отраслевого журнала «Недра и ТЭК Сибири» гендиректор АО «ТСК» (также входит в СЦЛ) Николай Вдовенко сообщал, что в 2020–2025 годах судозавод произвел 27 судов.

«Северное речное пароходство» — судоходная и логистическая компания, работающая на протяжении Арктического побережья РФ. Компания специализируется на транспортировке грузов в портопункты акватории Северного морского пути, в речные порты Обь-Иртышского, Енисейского и Ленского бассейнов, в Азово-Черноморский бассейн и Средиземное море, порты Балтийского, Белого, Карского морей.

Под управлением «Северного речного пароходства» находятся четыре судна смешанного типа плавания «река-море» и около 100 судов внутреннего плавания различного назначения.

Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь вблизи ЗАТО Северск. Предприятие было основано в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности были модернизированы в конце 1980-х годов.

СЦЛ — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне, в том числе ООО «Речной порт Нижневартовск» и СССРЗ.

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