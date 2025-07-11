В выходные томичей ждут ливни, град и грозы
11 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
В субботу и воскресенье, 12 и 13 июля, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«Ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, град, порывы ветра будут достигать 22 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».