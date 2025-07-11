В выходные томичей ждут ливни, град и грозы

11 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В субботу и воскресенье, 12 и 13 июля, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, град, порывы ветра будут достигать 22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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