«Ростелеком» в два раза расширил интернет-канал для жителей Октябрьского района Томска

11 июля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» модернизировал часть магистральной сети связи в Томске. В результате качество интернет-соединения улучшилось у абонентов Октябрьского района города.

Специалисты компании проложили 7,5 километров оптоволокна и установили на станции дополнительное оборудование агрегации, которое повышает производительность сети. Выполненные работы позволили увеличить пропускную способность участка магистрального канала связи в два раза — до 20 Гбит/с.

— Благодаря развитию онлайн-сервисов, популярности потокового видео и росту объемов облачных вычислений абонентский трафик ежегодно увеличивается. Чтобы качество услуг соответствовало возрастающим запросам пользователей, «Ростелеком» ежегодно проводит апгрейд телекоммуникационной инфраструктуры. Работы выполняются за счет собственных инвестиций компании, — рассказал Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома».

— Мы расширили пропускную способность там, где нагрузка на оборудование в часы пиковой активности пользователей приближалась к 70%. Ежедневный мониторинг показывает значительные улучшения работы данного участка магистральной сети, — отметил Леонид Шурыгин, технический директор Томского филиала «Ростелекома».

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