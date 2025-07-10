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Томичам расскажут русские эротические сказки

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В пятницу, 25 июля, в томском Первом музее славянской мифологии пройдёт музыкально-сказочный вечер. На нём гости познакомятся с пикантными русскими сказками и обсудят эротику в русском фольклоре, сообщают организаторы.

На вечере сказительница Елена Поданёва театрально прочитает сказки и споёт под гусли, этно-барабан и шумовую перкуссию. Она также расскажет томичам, почему щучья голова — это очень эротично, сколько рублей стоит мужское достоинство и в каких народных былинах есть пикантный подтекст.

— Это неочевидный для многих, но очень важный пласт народной культуры. Сегодня мы видим устойчивый интерес взрослой аудитории к таким темам. Например, в рамках музейного лектория, а также в появлении большого количества научно-популярной литературы о том, как эта тема раскрывается в самых разных мировых культурах, — рассказывает менеджер Первого музея славянской мифологии Дарья Скерневская.

Вечер пройдёт на крыше Первого музея славянской мифологии по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 800 рублей.

Начало в 19.00.

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