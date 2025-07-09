Жители почти 40 домов в Томске останутся без воды через две недели

9 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В понедельник, 21 июля, жителей части домов Кировского района Томска ждет отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение в подаче ресурса связано с плановыми работами по капремонту на сетях водоснабжения. Предполагается, что отключение продлится с 9.00 понедельника, 21 июля, до 8.00 вторника, 22 июля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных адресам:

Ленина пр-кт, 35, 35 стр. 1, 35 стр. 2, 37, 39, 41;

Пирогова ул, 2;

Советская ул, 73 стр.1, 75, 78, 80, 81, 83, 83/1, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93/1, 95, 97, 97а, 97б, 98, 99, 100, 101;

Усова ул, 3, 4, 7, 9, 9а, 9в;

Учебная ул, 22а, 22а стр.1.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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