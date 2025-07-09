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Жители почти 40 домов в Томске останутся без воды через две недели

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска Жители почти 40 домов в Томске останутся без воды через две недели

В понедельник, 21 июля, жителей части домов Кировского района Томска ждет отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение в подаче ресурса связано с плановыми работами по капремонту на сетях водоснабжения. Предполагается, что отключение продлится с 9.00 понедельника, 21 июля, до 8.00 вторника, 22 июля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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