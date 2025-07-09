Стихотворения о любви прочтут в томском театре «2+КУ»

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2025 // Фото: vk.com/dvaky

В четверг, 10 июля, в театре «2+КУ» состоится музыкально-литературный вечер «Я и Ты». На нем приглашенные актеры томского театра драмы прочтут стихотворения, объединенные темой любви. Об этом «Томскому Обзору» сообщила администратор театра Арина Михайлова.

Актёры Илья Гваракидзе и Ирина Шишлянникова на протяжении двух часов будут читать стихотворения и петь песни советских и российских авторов. Каждое произведение будет отражать определенный момент в отношениях мужчины и женщины.

— Стихотворения там практически все «шестидесятники»: Евтушенко, Рима Казакова, Рождественский, Вознесенский, Ахмадулина, Бродский. Огромное количество стихов о любви. Это такая драматическая история развития взаимоотношений: пара проходит взросление через любовь, через непонимание и обретение друг друга вновь, — рассказал актер Илья Гваракидзе.

Музыкально-литературный вечер проводится в театре «2+КУ» не в первый раз. По словам организаторов, мероприятие собирает полный зрительский зал.

Мероприятие пройдет состоится 10 июля в 19:00 по адресу переулок Южный, 29. Стоимость билетов 600 рублей.

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