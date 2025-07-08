Безобидный борщевик пугает томичей

8 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина, из архива издания

В томских сообществах в социальных сетях пользователи распространяют информацию о сильно разросшемся в Томском районе ядовитом борщевике Сосновского. Однако такого растения в Томской области нет, но распространён другой его подвид — рассечённый. Он не опасен и от него не нужно избавляться, рассказал «Томскому Обзору» профессор Биологического института Томского государственного университета Александр Адам.

— Борщевик Сосновского и рассечённый очень похожи, люди их путают. В интернете пишут в общем виде «борщевик, борщевик», а это медвежья дудка, как говорят в простонародье. Она произрастает там, где много народу, поэтому вокруг деревень она присутствует. Рассечённый борщевик — не ядовит, медведи любят его кушать, и люди тоже. Также он применяется в народной медицине, — говорит Александр Мартынович.

По словам профессора кафедры экологии природных и антропогенных систем, Марины Олоновой, борщевик рассечённый не влияет негативно на людей и сельское хозяйство. В отличие от Сосновского, он не вызывает ожоги и не является сильным аллергеном.

— Наш борщевик не опасен, единственное, он может снижать действие загара. Он не расселяется так безумно, как тот, не вытесняет всё остальное. Мы всю жизнь рядом с ним живем. Следует бояться именно борщевика Сосновского, — говорит Марина Олонова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».