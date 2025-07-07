«Ростелеком» модернизирует систему оповещения в Томске

7 июля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» заключил контракт с Оперативно-дежурной службой города Томска на поставку и установку оборудования для модернизации муниципальной системы оповещения населения (МСОН). Специалисты провайдера смонтируют комплексы электросиренного и речевого информирования в Томске.

Проект направлен на повышение оперативности и надежности оповещения населения в случае нештатных ситуаций. Новое оборудование будет автоматически принимать и перенаправлять информацию на сирены и громкоговорители с пульта управления муниципальной системы. Комплексы будут подключены к каналам связи с обязательным резервированием сети.

— Томск развивается и постоянно растет, системы оповещения появятся, в том числе и на присоединенных территориях, что позволит увеличить площадь охвата. Новые извещатели оборудованы не только сиреной, но и громкоговорителями, которые могут озвучивать текстовые сообщения, — отметил заместитель мэра по безопасности и общим вопросам Владимир Радул.

— Адреса установки оборудования выбраны так, чтобы оповещение охватывало весь Томск, включая Тимирязевское, Лоскутово, Светлый и Дзержинское. В настоящий момент на территории административного центра присутствуют незатронутые сигналом «серые зоны», которые мы ликвидируем. «Ростелеком» планирует завершить работы к октябрю текущего года, — подчеркнул руководитель группы прикладных проектов Томского филиала «Ростелекома» Роман Иванов.

— Наш опыт в реализации подобных проектов по всей стране позволяет уверенно подходить к задачам любой сложности. Мы также выиграли конкурс на реконструкцию системы оповещения в Северске. Оборудование, которое будет использоваться в проекте, отечественного производства и рекомендовано Министерством чрезвычайных ситуаций (МЧС) России, — считает директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».