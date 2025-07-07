В Томске выпустили определитель комаров Сибири

В издательстве Томского государственного университета опубликовали монографию энтомологов, посвященную кровососущим комарам. В ней собрана информация о 45 видах, обитающих в макрорегионе, и нескольких из Казахстана, Тывы и Хакасии.

Как сообщает пресс-служба вуза, монографию написали учёный Биологического института ТГУ, сотрудник Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области Наталья Полторацкая и старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Алина Мирзаева.

— В Западной Сибири большое видовое разнообразие комаров, что во многом обусловлено наличием множества водных объектов. Здесь протекает самая протяжённая река России — Обь с многочисленными притоками, располагаются крупные озёрные системы — Чановская и Карасукская, а также находится самое крупное в мире Большое Васюганское болото. Это благоприятный фактор для развития личинок кровососущих комаров, а широкий круг прокормителей обеспечивает успешное питание самок, — рассказывает Наталья Полторацкая.

Исследования показывают, что на фоне общего потепления климата с конца 1990-х годов произошли заметные изменения состава доминирующих видов комаров в лесостепных и степных районах Западной Сибири. В последние годы особенно заметно увеличение численности теплолюбивых видов, что может привести к появлению новых очагов заболеваний, которые были не характерны для Западной Сибири. Вместе с тем учёные отмечают увеличение рисков такими заболеваниями, как туляремия и дирофиляриоз.

— Комары более опасны, чем принято считать, — говорит Наталья Викторовна. — Даже коренные сибиряки зачастую не знают, что напитавшегося кровью комара нельзя убивать на себе, поскольку таким образом человек повышает шансы на заражение. Например, возбудитель туляремии (острое инфекционное заболевание) — мелкая бактерия Francisella tularensis. В месте укуса она может проникнуть в кровь человека. В Западной Сибири этот возбудитель регулярно обнаруживается в комарах в ходе мониторинга.

Ещё чаще исследователи выявляют в двукрылых дирофилярию — возбудителя гельминтоза, который передаётся человеку и животным. Ежегодно в Томской области выявляют людей с дирофиляриозом. Расследования специалистов Центра гигиены и эпидемиологии показывают, что 90% случаев заражения местные, а не завозные.

— Возбудители заболеваний, которые уже описаны учёными для двукрылых, — это лишь часть от вирусов и бактерий, которых комары могут передавать людям и животным. Безусловно, эти исследования необходимо продолжать, поскольку комары имеют огромное медицинское значение для человека, — отмечает Наталья Полторацкая.

Издание предназначено для энтомологов, паразитологов, экологов, преподавателей вузов и студентов, а также специалистов центров санитарно-эпидемиологического надзора на территории. Монография доступна для скачивания на сайте Научной библиотеки ТГУ.

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