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В Томске откроется откроется первое место, где можно легально рисовать граффити

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В субботу, 12 июля, в Томске открывается первая легальная стена для рисования граффити. Она будет располагаться рядом с «Томскими мельницами» на ул. Мельничная 40Б, стр. 3.

Как уточняют организаторы, открытие пройдет в формате мини-фестиваля, который соберет 20 уличных художников из Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Сочи. Вместе они создадут совместные работы.

— Легальные стены — это шанс для молодых художников заявить о себе. Они формируют новую ценность городской среды: становятся точками притяжения, культурными ориентирами, которые могут повлиять даже на развитие локального бизнеса, — отметил руководитель креативного агентства Street Vision и организатор события Иван Ларионов. — В Томске есть и художники, и интерес к уличному искусству — и теперь есть пространство, где всё это может происходить открыто. Стена на Мельничной — наш вклад в визуальную культуру города, которая будет обновляться и развиваться вместе с теми, кто на ней работает.

Ларионов подчеркнул, что организаторы получили официальное разрешение от собственника стены — компании «Томские мельницы». Предполагается, что стена будет круглосуточно доступна для всех желающих. Здесь можно будет рисовать свободно, без согласования эскизов.

На стене появится официальная табличка с регламентом рисования, а за художественным состоянием пространства будут следить два куратора: VCW — проект, специализирующийся на кураторстве легальных граффити-локаций по всей России, и Street Vision. Кураторы будут следить за чистотой и порядком, а также оперативно устранять нежелательные надписи, организовывать художественные события, координировать взаимодействие художников и фиксировать визуальные обновления в фотоархиве.

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