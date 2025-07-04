На днях томичей ждут ливни и грозы

4 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания

В ближайшие выходные, 5 и 6 июля, в Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, усиление ветра 17-22 м/с, при грозах шквалистые порывы 25м/с и более, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза, томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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