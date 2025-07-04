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В Томске сняли шумозащитный экран на пл. Южной

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Высокий шумозащитный забор в районе ул. 19-й Гв. Дивизии в Томске демонтировали, сообщает пресс-служба мэрии.

Конструкцию, располагавшуюся по направлению к Богашевскому тракту, убрали по просьбе местных жителей.

— Теперь люди там высадили цветы, отрадно, что находятся неравнодушные горожане, которые украшают места возле своих домов, — сказал начальник отдела благоустройства профильного департамента Алексей Свиридов.

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