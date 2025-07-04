Мозаика из старой посуды появится в томском Доме искусств

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2025 // Фото: Дом искусств

Мозаичный ассамбляж из старой посуды украсит территорию усадьбы томского Дома искусств в рамках проекта «Кедровая история». Частью декорации станут работы томичей, созданные во время мастер-классов, рассказала методист Дома искусств Рина Богомолова.

«Изначально проект называется так потому, что в Доме искусств жил Вячеслав Яковлевич Шишков. Он написал в Томске своё первое произведение „Кедр“. В проект мы вкладываем сибирский дух и сибирскую идентичность, выражаем её в символичном образе кедровой шишки», — говорит куратор проекта.

Ранее томичи пожертвовали старую посуду в Дом искусств для серии мастер-классов по мозаике, которые проводит Евгения Манчак. Платные занятия проходят здесь каждую субботу. С 12 июля предметы, получившиеся на мастер-классах, участники смогут оставить в Доме искусств. В дальнейшем поделки из битой посуды станут частью ассамбляжа по произведению «Кедр» на стенах усадьбы.

Открытие мозаичного ассамбляжа планируется в конце лета. Точная дата будет известна позже. Сейчас Евгения Манчак в рамках «Кедровой истории» создаёт арт-панно в виде шишек и расклеивает их по всему Томску.

Дом искусств предлагает томичам найти их, сделать фотографии и опубликовать с хештегом #кедроваяистория. В будущем среди участников флешмоба будут разыграны призы: бесплатный билет на мастер-класс, броши и магниты ручной работы, а также наборы для самостоятельной сборки мозаики.

Мастер-классы по созданию мозаики проходят каждую субботу в 14:00 в Доме искусств по ул. Шишкова, 10.

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