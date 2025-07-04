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Типография ООО «Вайар» публикует расценки на изготовление агитационных материалов

Типография ООО «Вайар» публикует расценки на изготовление агитационных материалов на Единый день голосования 14 сентября 2025 года в соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также др. законодательными актами «О выборах и референдумах...» различных регионов Российской Федерации ООО «Вайар», г. Томск.

Типография сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней в единый день голосования 14 сентября 2025 года в городе Томск и по Томской области и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ услуг по изготовлению печатных (и иных) агитационных материалов, приведенных в таблице:

Цифровая печать (малые тиражи)

наименование продукции

бумага,

г/м.кв

красочность

тираж, цена 1 шт

100

300

500

1000

листовка А6

80

4+0/4+4

6,5/13

5,25/10

4,75/9

4,75/9

листовка А5

80

4+0/4+4

12/23

10,5/20

9,5/18

8,5/16

листовка А4

80

4+0/4+4

21/40

19/36

17/32

15,5/27

листовка А4

120

4+0/4+4

25/44

23/40

21/36

19,5/33

листовка А4

160

4+0/4+4

28/47

26/43

24/39

22,5/36

Плакат А3

90/120

4+0

47/50

43/46

39/42

36/39

буклет евро

(2 фальца)

90/120

4+4

46,5/48

42,5/44

38,5/40

35,5/37

буклет А5

(1 фальц)

90/120/160

4+4

44,5/46/49

40,5/42/45

36,5/38/41

33,5/35/38

наклейка А4

78 гр

4+0

39

37

32

65,5


Офсет

наименование продукции

бумага

красочность

тираж, шт

1000

3000

5000

10000

20000

листовка А6

мел.90

4+0/4+4

1400/1680

5220/6750

8700/11250

11400/16300

16400/23400

листовка А4

мел.90

4+0/4+4

6950/8990

13650/19470

16400/23400

26500/40500

58240/81000

листовка А4

мел.115

4+0/4+4

7170/9820

16200/20400

13175/17700

34100/42600

68000/85200

листовка А4

мел.170

4+0/4+4

10240/12490

18300/24900

21150/29400

41000/55000

82200/109800

Плакат А4/А3

мел.115

4+0/4+4

10840/13600

26340/29700

34100/42650

68200/85200

134400/168000

буклет евро

(2 фальца)

мел. 115

4+4

11820

24900

32300

57600

109200

буклет А5

(1 фальц)

мел.115

4+4

10820

23400

28550

50100

10200


Ризография

наименование продукции

бумага

красочность

тираж

500

1000

5000

листовка А4

80

1+0/2+0

1218/1598

2376/2685

11640/14937

листовка А4

80

1+1

1416

2685

13279

листовка А3

80

1+0/2+0

2394/3116

4712/5297

23170/29655

листовка А3

80

1+1

2752

5297

26339

*Рез 2руб.; 1+0 1сторона чб, 2+0 чб 1 сторона + 1доп. цвет (синий, красный, зеленый), 1+1 чб/чб (2 стороны)

Плакаты (широкоформатная печать, печать 1 сторонняя)

-

материал

тираж, шт

формат

бумага матовая, 4+0

до 10

до 30

до 50

А2

140 гр

250

225

210

А1

180 гр

300

270

255

*стоимость бумаги включена в цену

Другие виды продукции

наименование

описание

10

50

100

300

БЛОКНОТ

формат А6/А5

пружина сверху,

блок 40 л 80 гр, белые,

обл /подл 250 гр. 4+0

/143

/126

/120

/108

календарь карм

7×10 см, 4+4, бум. 300 гр,

без ламинации

-

-

14,5

14

ЗНАЧОК закатной

37/56 мм

-

55,5/68

49,5/57

35/50,5

БРЕЛОК

акриловый, с полиграфической вставкой

-

40

38

35

РУЧКА

Пластик, корпус белый, клип цветной

-

49

45

42

МАГНИТ

Виниловый, 5×5 см

-

-

15

13

ФУТБОЛКА

Белая, субл, нанесение А4 дополнительное нанесение/ вторая сторона А4 +280 р.

А3 470 р.

950

900

860

820

футболка

цветная, хлопок, нанесение термоперенос, а4 перед

930

890

850

810

СУМКА ШОПЕР

с нанесением

650

620

585

555

КЕПКА с нанесением

в ассортименте

кружка керамическая

белая

350

300

280

265

смоляная наклейка

30×30мм,

-

30

28,5

25


Баннеры

наименование

описание

р/м²

дополнения

баннерное полотно

440 гр.

364

Улучшенное качество +70 р

баннерное полотно

440 гр.

480

Улучшенное качество +70 р

баннер интерьерная печать

-

700

-

баннер сетка

-

490

-

Пленка

-

490

-

-

проклейка

п.м.

112 р

-

Люверсы

п.м.

56 р

-

монтажные работы

-

250

+ 2650 вышка, мин 3 часа


Конструкции:

наименование

описание

цена/1 шт

куб

Размер: 2×2×2 м

труба хромированная

набор креплений

комплект хомутов нейлоновых 250мм,

Ключ шестигранник для системы Джокер

10800


Разработка макетов

КАТЕГОРИЯ

СРОКИ

СТОИМОСТЬ

Разработка оригинал макета 1 вариант

1 дня

от 800

Разработка оригинал макета листовки

1-2 дня

1500

Разработка оригинал макета плаката

1-2 дня

1200

Разработка оригинал макета буклета евро/А5

2-3 дня

2500

Разработка оригинал макета баннера

1-3 дня

1500

— Цены указаны в рублях за единицу продукции без НДС (НДС не облагается «Упрощенная система налогообложения» согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
— Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
— Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.
— Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается, исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
— Доставка по городу и области при необходимости рассчитывается дополнительно.

ООО «Вайар»
Юридический адрес: 634049 г. Томск, ул. Иркутский тр, д. 37, кв. 137
Адрес офиса: 634034 г. Томск, ул. Советская, 69, тел.: (38-22) 52-98-11
ИНН 7017030398 КПП 701701001
р/с 40702810123200001508 в филиале «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Г. НОВОСИБИРСК
к/с 30101810600000000774 БИК 045004774
Директор Лебольд Ольга Михайловна действует на основании Устава. Телефон: 8 903 915-84-78.

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