Типография ООО «Вайар» публикует расценки на изготовление агитационных материалов
Типография ООО «Вайар» публикует расценки на изготовление агитационных материалов на Единый день голосования 14 сентября 2025 года в соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также др. законодательными актами «О выборах и референдумах...» различных регионов Российской Федерации ООО «Вайар», г. Томск.
Типография сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней в единый день голосования 14 сентября 2025 года в городе Томск и по Томской области и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ услуг по изготовлению печатных (и иных) агитационных материалов, приведенных в таблице:
Цифровая печать (малые тиражи)
|
наименование продукции
|
бумага,
г/м.кв
|
красочность
|
тираж, цена 1 шт
|
100
|
300
|
500
|
1000
|
листовка А6
|
80
|
4+0/4+4
|
6,5/13
|
5,25/10
|
4,75/9
|
4,75/9
|
листовка А5
|
80
|
4+0/4+4
|
12/23
|
10,5/20
|
9,5/18
|
8,5/16
|
листовка А4
|
80
|
4+0/4+4
|
21/40
|
19/36
|
17/32
|
15,5/27
|
листовка А4
|
120
|
4+0/4+4
|
25/44
|
23/40
|
21/36
|
19,5/33
|
листовка А4
|
160
|
4+0/4+4
|
28/47
|
26/43
|
24/39
|
22,5/36
|
Плакат А3
|
90/120
|
4+0
|
47/50
|
43/46
|
39/42
|
36/39
|
буклет евро
(2 фальца)
|
90/120
|
4+4
|
46,5/48
|
42,5/44
|
38,5/40
|
35,5/37
|
буклет А5
(1 фальц)
|
90/120/160
|
4+4
|
44,5/46/49
|
40,5/42/45
|
36,5/38/41
|
33,5/35/38
|
наклейка А4
|
78 гр
|
4+0
|
39
|
37
|
32
|
65,5
Офсет
|
наименование продукции
|
бумага
|
красочность
|
тираж, шт
|
1000
|
3000
|
5000
|
10000
|
20000
|
листовка А6
|
мел.90
|
4+0/4+4
|
1400/1680
|
5220/6750
|
8700/11250
|
11400/16300
|
16400/23400
|
листовка А4
|
мел.90
|
4+0/4+4
|
6950/8990
|
13650/19470
|
16400/23400
|
26500/40500
|
58240/81000
|
листовка А4
|
мел.115
|
4+0/4+4
|
7170/9820
|
16200/20400
|
13175/17700
|
34100/42600
|
68000/85200
|
листовка А4
|
мел.170
|
4+0/4+4
|
10240/12490
|
18300/24900
|
21150/29400
|
41000/55000
|
82200/109800
|
Плакат А4/А3
|
мел.115
|
4+0/4+4
|
10840/13600
|
26340/29700
|
34100/42650
|
68200/85200
|
134400/168000
|
буклет евро
(2 фальца)
|
мел. 115
|
4+4
|
11820
|
24900
|
32300
|
57600
|
109200
|
буклет А5
(1 фальц)
|
мел.115
|
4+4
|
10820
|
23400
|
28550
|
50100
|
10200
Ризография
|
наименование продукции
|
бумага
|
красочность
|
тираж
|
500
|
1000
|
5000
|
листовка А4
|
80
|
1+0/2+0
|
1218/1598
|
2376/2685
|
11640/14937
|
листовка А4
|
80
|
1+1
|
1416
|
2685
|
13279
|
листовка А3
|
80
|
1+0/2+0
|
2394/3116
|
4712/5297
|
23170/29655
|
листовка А3
|
80
|
1+1
|
2752
|
5297
|
26339
*Рез 2руб.; 1+0 1сторона чб, 2+0 чб 1 сторона + 1доп. цвет (синий, красный, зеленый), 1+1 чб/чб (2 стороны)
Плакаты (широкоформатная печать, печать 1 сторонняя)
|
-
|
материал
|
тираж, шт
|
формат
|
бумага матовая, 4+0
|
до 10
|
до 30
|
до 50
|
А2
|
140 гр
|
250
|
225
|
210
|
А1
|
180 гр
|
300
|
270
|
255
*стоимость бумаги включена в цену
Другие виды продукции
|
наименование
|
описание
|
10
|
50
|
100
|
300
|
БЛОКНОТ
|
формат А6/А5
пружина сверху,
блок 40 л 80 гр, белые,
обл /подл 250 гр. 4+0
|
/143
|
/126
|
/120
|
/108
|
календарь карм
|
7×10 см, 4+4, бум. 300 гр,
без ламинации
|
-
|
-
|
14,5
|
14
|
ЗНАЧОК закатной
|
37/56 мм
|
-
|
55,5/68
|
49,5/57
|
35/50,5
|
БРЕЛОК
|
акриловый, с полиграфической вставкой
|
-
|
40
|
38
|
35
|
РУЧКА
|
Пластик, корпус белый, клип цветной
|
-
|
49
|
45
|
42
|
МАГНИТ
|
Виниловый, 5×5 см
|
-
|
-
|
15
|
13
|
ФУТБОЛКА
|
Белая, субл, нанесение А4 дополнительное нанесение/ вторая сторона А4 +280 р.
А3 470 р.
|
950
|
900
|
860
|
820
|
футболка
|
цветная, хлопок, нанесение термоперенос, а4 перед
|
930
|
890
|
850
|
810
|
СУМКА ШОПЕР
|
с нанесением
|
650
|
620
|
585
|
555
|
КЕПКА с нанесением
|
в ассортименте
|
кружка керамическая
|
белая
|
350
|
300
|
280
|
265
|
смоляная наклейка
|
30×30мм,
|
-
|
30
|
28,5
|
25
Баннеры
|
наименование
|
описание
|
р/м²
|
дополнения
|
баннерное полотно
|
440 гр.
|
364
|
Улучшенное качество +70 р
|
баннерное полотно
|
440 гр.
|
480
|
Улучшенное качество +70 р
|
баннер интерьерная печать
|
-
|
700
|
-
|
баннер сетка
|
-
|
490
|
-
|
Пленка
|
-
|
490
|
-
|
-
|
проклейка
|
п.м.
|
112 р
|
-
|
Люверсы
|
п.м.
|
56 р
|
-
|
монтажные работы
|
-
|
250
|
+ 2650 вышка, мин 3 часа
Конструкции:
|
наименование
|
описание
|
цена/1 шт
|
куб
|
Размер: 2×2×2 м
труба хромированная
набор креплений
комплект хомутов нейлоновых 250мм,
Ключ шестигранник для системы Джокер
|
10800
Разработка макетов
|
КАТЕГОРИЯ
|
СРОКИ
|
СТОИМОСТЬ
|
Разработка оригинал макета 1 вариант
|
1 дня
|
от 800
|
Разработка оригинал макета листовки
|
1-2 дня
|
1500
|
Разработка оригинал макета плаката
|
1-2 дня
|
1200
|
Разработка оригинал макета буклета евро/А5
|
2-3 дня
|
2500
|
Разработка оригинал макета баннера
|
1-3 дня
|
1500
— Цены указаны в рублях за единицу продукции без НДС (НДС не облагается «Упрощенная система налогообложения» согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
— Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
— Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.
— Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается, исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
— Доставка по городу и области при необходимости рассчитывается дополнительно.
ООО «Вайар»
Юридический адрес: 634049 г. Томск, ул. Иркутский тр, д. 37, кв. 137
Адрес офиса: 634034 г. Томск, ул. Советская, 69, тел.: (38-22) 52-98-11
ИНН 7017030398 КПП 701701001
р/с 40702810123200001508 в филиале «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Г. НОВОСИБИРСК
к/с 30101810600000000774 БИК 045004774
Директор Лебольд Ольга Михайловна действует на основании Устава. Телефон: 8 903 915-84-78.
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