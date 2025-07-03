Томичей приглашают послушать научпоп лекции о здоровье и выступление фолк-группы

3 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В субботу, 5 июля в Томске пройдёт традиционный городской фестиваль «ПУСК» от Сибирского медицинского университета. Участники посетят лекции, мастер-классы, послушают новую фолк-группу BELOBOKA и получат призы, рассказали «Томскому Обзору» в пресс-службе вуза.

В рамках фестиваля будет около 20 площадок. На них все желающие смогут познакомиться с факультетами университета, попробовать себя в роли врача, посетить музеи. Каждые полчаса будут проходить научпоп лекции: об информационной перегрузке, законах работы психики, вреде энергетиков и других темах. Перед участниками выступят декан медико-биологического факультета Юлия Колобовникова, доктор филологических наук Анастасия Кошечко, руководитель психологического центра СибГМУ Аванес Шагинян.

— Впервые на мероприятии будет применена игровая механика: с 16.00 до 20.00 гости будут проходить площадки фестиваля, отмечая через чат-бот их посещение. А в финале вечера среди участников будет разыгран горный велосипед от партнера фестиваля — автошколы «Томич». Победитель будет выбран случайным образом. Остальные участники тоже не останутся без памятных призов, — рассказали в пресс-службе СибГМУ.

Помимо лекций и интерактивных площадок, на «ПУСКе» гостей ждет гастрозона, а также вечерняя программа с участием DJ Fomich и DJ Pavlin. Впервые на фестивале выступит фолк-группа BELOBOKA. Кульминацией вечера станет массовый запуск бумажных самолетиков.

Фестиваль стартует 5 июля в 16.00 по адресу Московский тракт, 2, строение 7. На мероприятие нужна регистрация.

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