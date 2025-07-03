Томичи стали в полтора раза чаще прибегать к ИИ-помощникам для онлайн-встреч

3 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Весной жители Томска в полтора раза чаще проводили встречи онлайн, а инструменты искусственного интеллекта использовали в вдвое активнее. К таким результатам пришли аналитики после изучения использования платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк.

По сравнению с началом года, с наступлением тепла томичи провели на 35% больше онлайн-встреч и на 125% больше вебинаров.

Также жители Томска активно использовали технологии искусственного интеллекта — почти на 145% вырос спрос на цифровых помощников МТС Линк для онлайн-совещаний. Чаще всего томичи применяли размытие или замену фона, автоматическую расшифровку беседы, шумоподавление, подведение итогов встреч, сервис для тестов и опросов, маски и цифровые аватары.

Самым «урожайным» на применение функций ИИ месяцем стал май.

— Платформа МТС Линк продолжает активно развиваться, предлагая пользователям инновационные ИИ-решения для автоматизации рутинных задач. В 2024 году был запущен интеллектуальный помощник для встреч, который способен подводить итоги собраний, составлять сводки по определённым темам и выделять ключевые моменты в чатах. Эта функция стала одной из самых востребованных среди пользователей. В целом, сервисы для бизнес-коммуникаций на базе МТС Линк представляют собой универсальный ИТ-инструмент, который не только помогает решать важные бизнес-задачи, но и обеспечивает безопасное хранение и обработку данных сотрудников и клиентов, — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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