В Томской области появился промышленный кластер «Цветные и редкоземельные металлы»

3 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания

В Томской области зарегистрирован второй промышленный кластер «Цветные и редкоземельные металлы». Он объединил АО «ТГОК «Ильменит», ООО «Сибирский титан», ООО «Интергласс», ООО «ЗКПД ТДСК», ООО «Энгра».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, общий объем затрат на реализацию проектов промышленного кластера составит 6,1 млрд рублей. Численность занятых на производствах работников — 1829 человек (к 2031 г.), срок реализации проектов — 2025–2031 годы.

Кластерообразующим предприятием является АО «ТГОК «Ильменит». Оно будет поставлять ООО «Интергласс» кварцевый стекольный песок, который является основным сырьём для производства стеклянной продукции. Благодаря кооперации производитель стекла обеспечит предприятия пищевой и технической промышленности стеклотарой емкостью от 0,1 до 1 литра.

ООО «Сибирский титан» в рамках промышленного кластера организует производство пигментного диоксида титана. С помощью кварцевого песка ООО «Энгра» будет производить кремнекислотные наполнители для автомобильных шин. ООО «ЗКПД ТДСК» — тротуарные плиты для благоустройства территорий.

Первый промышленный — «Лес, лесопереработка и лесохимия» — был зарегистрирован в Томской области в феврале. Сейчас проводится работа по созданию российского промышленного кластера электроники и беспилотных технологий на территории Томской области. Кроме того, в регионе планируется создать и химический кластер.

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