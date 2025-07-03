В выходные в Томске перекроют часть проспекта Фрунзе

3 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Завтра вечером, 4 июля, в Томске временно ограничат движение по пр. Фрунзе на участке от ул. Льва Толстого до пер. Энергетического, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Перекрытие связано с работами по устранению дефекта на участке тепловой сети под проезжей частью. Предполагается, что они продлятся с 21.00 пятницы, 4 июля, до 23.00 воскресенья, 6 июля.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании маршрута по городу.

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