В выходные в Томске перекроют часть проспекта Фрунзе
3 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания
Завтра вечером, 4 июля, в Томске временно ограничат движение по пр. Фрунзе на участке от ул. Льва Толстого до пер. Энергетического, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».
Перекрытие связано с работами по устранению дефекта на участке тепловой сети под проезжей частью. Предполагается, что они продлятся с 21.00 пятницы, 4 июля, до 23.00 воскресенья, 6 июля.
Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании маршрута по городу.
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