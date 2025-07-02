Играющий на морских раковинах австралиец выступит на фестивале джаза в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2025 // Фото: Underground

Три десятка музыкантов соберутся на первый томский фестиваль «Джаз на Воскресенской горе» в воскресенье, 6 июля. Свое мастерство томичам продемонстрируют джазмены из Австралии, Москвы, Новосибирска и Томска, сообщают организаторы.

Среди музыкантов — тромбонист, вокалист, шоумен, мастер игры на морских раковинах Дэн Барнетт, один из узнаваемых артистов современного австралийского джаза. Он известен по всему миру своей яркой подачей и артистичностью.

Компанию исполнителю из Австралии составят ярчайшие российские музыканты — квартет Дмитрия Сабурова и один из узнаваемых брендов Томска — джаз-оркекстр «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера.

— На горе, где 421 год назад был заложен старинный сибирский город, прозвучит вечно молодой джаз. Впервые на этой исторической площадке пройдёт столь масштабное мероприятие! Мы очень благодарны всем нашим друзьям и партнёрам за помощь в организации фестиваля! Undeground идет в гору! Поднимайтесь вместе с нами 6 июля к музею истории Томска на Воскресенской горе. Будьте там, откуда пошел весь этот джаз в 1604-м году! — отметил основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Фестиваль, организованный городской администрацией, Музеем истории Томска и джаз-клубом Underground пройдет на Воскресенской горе по адресу ул. Бакунина, 3. Начало в 18.00.

Стоимость билетов от 2 200 рублей. Приобрести их можно здесь.

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«Томский Обзор» - информационный партнер фестиваля «Джаз на Воскресенской горе».

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