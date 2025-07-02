На днях томичей ждут грозы, град и ливни

2 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, 3 и 4 июля, в Томске прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцента.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни, сильные дожди, град, усиление ветра до 18 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находитесь вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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