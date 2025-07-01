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Томского подростка ударило током во время игры в телефон

Город, Происшествия, Томские новости, томский подросток ударило током тяжелое состояние медицинская помощь Томского подростка ударило током во время игры в телефон

В Томске 12-летний подросток получил удар током, играя в телефон на зарядке, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

В сообщении уточняется, что семья пострадавшего ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадала. По факту получения подростком повреждений проводится проверка.

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