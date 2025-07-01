Томского подростка ударило током во время игры в телефон
1 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
В Томске 12-летний подросток получил удар током, играя в телефон на зарядке, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.
В сообщении уточняется, что семья пострадавшего ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадала. По факту получения подростком повреждений проводится проверка.
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