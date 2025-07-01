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В Томске сносят незаконные лодочные станции

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Сегодня, 1 июля, администрация Кировского района Томска приступила к демонтажу самовольно построенных лодочных станций в районе Московского тракта, сообщает пресс-служба мэрии.

— Ранее мы направляли владельцам предписания о самостоятельном сносе построек. Однако, поскольку установленные сроки были нарушены, администрация района начала принудительные демонтажные работы, — цитирует главу администрации Кировского района Галину Ахметшину пресс-служба мэрии.

По её словам, в первую очередь сносятся те объекты, которые заброшены владельцами. Они помещаются на спецстоянку, где хранятся некоторое время. По части капитальных строений идут судебные разбирательства: решение об их демонтаже примут после решения суда.

В апреле 2024 года, мэр Дмитрий Махиня провёл рабочий объезд прибрежных зон Томска. В том числе, берег в районе улицы Профсоюзной, где на одном участке была нарушена дамба, которую восстановили силами муниципалитета.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, размещение сооружений вблизи дамбы не только нарушает закон, но и создает угрозу безопасности горожан. Изменение береговой линии затрудняет прохождение паводка, постепенно разрушая дамбу.

— Еще интереснее ситуация в районе переулка Буяновского. На берегу рядом с дамбой сразу два предпринимателя открыли лодочные станции и домики для отдыха. После ледохода часть имущества граждан унесло рекой. Все это станет мусором в Томи — поплывёт по течению или потонет, — писал мэр в личном телеграм-канале.

В понедельник, 30 июня, власти встретились с владельцами лодочных станций «Вихрь», «Энергетик», «Прорыв» и «Нептун». Чиновники ещё раз разъяснили собственникам, что их строения будут снесены. Они подчеркнули, что запрет на строительство в районе дамбы прописан в законе.

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