Томский студент создал программу для определения утомления по фото

Томский Обзор / Фото: 1 июля 2025 // Фото: СибГМУ

По данным пресс-службы СибГМУ, сейчас для диагностики уровня утомления врачи используют психологическое тестирование и клинические исследования: оценка вариабельности сердечного ритма, электроэнцефалография, пупиллометрия, стабилометрия. Это занимает много времени и делает самостоятельную диагностику невозможной.

«Согласно опросам ВЦИОМ, хроническое чувство утомления сегодня встречается у трети работников, — рассказал Андрей Штоп, — Удобного массового решения для контроля уровня утомления пока нет, наша разработка может стать этим решением».

Прототип программы определяет степень утомления с погрешностью 10%. В его основе – специально обученная свёрточная нейронная сеть, которую обучали на фотографиях людей с утомлением. Степень их усталости точно определена разными инструментальными методами. Обученная на фотографиях нейросеть может за несколько секунд определить степень утомления человека по мельчайшим деталям мимики.

Программа предназначена для работников тех профессий, где важна высокая концентрация внимания, для работников умственного труда (IT-специалистов, офисных сотрудников) и студентов. Для диагностики пользователям не потребуется никакого дополнительного оборудования, кроме камеры смартфона или компьютера.



Далее Андрей планирует провести тестирование на реальных пользователях,собрать обратную связь и создать приложения для диагностики утомления по фото «ChillCheck».

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