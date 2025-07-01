Китайская Sanbao вложит до 4 млрд руб. в малую НК Томскгеонефтегаз, планируется рост добычи

1 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ТОО Синьцзянская торгово-промышленная «Сан Бао» (Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd, КНР) инвестирует до 4 млрд рублей в ООО «Томскгеонефтегаз».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на решение суда о прекращении производства по делу о банкротстве «Томскгеонефтегаза» в связи с мировым соглашением, в конце 2024 года ООО «Контур Т» (учредитель «Томскгеонефтегаза», 75% принадлежит канадской «Аурик Инвестмент Кэпитал», 24,75% — бизнесмену Александру Якименко), ТОО «Коллекторское агентство Eagle» (Казахстан, мажоритарный кредитор «Томскгеонефтегаза») и Синьцзянская ТПК «Сан Бао» подписали договор о сотрудничестве и намерении финансирования.

Предполагается, что инвестиции «Сан Бао» в том числе будут направлены на погашение требований кредиторов.

Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd, по данным с сайта группы, была основана в 1992 году. ГК представлена в различных отраслях промышленности, включая энергетику, химическое производство, сельское хозяйство, логистику. Реализует ряд проектов в Центральной Азии, имеет филиалы в Казахстане и Узбекистане. Является участником инициативы «Один пояс — один путь». Совокупный объем импорта и экспорта ГК составляет $12 млрд.

В решении суда сообщается, что «Томскгеонефтегаз» владеет лицензиями на разработку участков Конторовичского и Соконварского месторождений в Александровском районе Томской области. Предполагалось, что в 2024 году после доразведки и промыслово-геофизических исследований производство нефти (без вложений в строительство новых скважин) составит 46,2 тыс. тонн только за счет выполнения мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пластов.

С учетом планируемых инвестиций добыча по Конторовичскому месторождению в 2025 году предполагается на уровне 77 тыс. тонн. В перспективе планируется увеличение добычи до 396,8 тыс. тонн.

Также в конце 2024 года «Контур Т», «КА Eagle» и ООО «Транслайн» заключили соглашение о намерениях по поставке нефти, согласно которому «Транслайн» обязуется заключить с «Томскгеонетфгазом» договор поставки нефти на три года по цене «максимально возможной по ценам Томской области». При этом «Транслайну» будет отпускаться не менее 90-95% добытой нефти.

Вместе с тем для расчета с кредиторской задолженностью в 3,9 млрд рублей объем производства был принят на уровне 46,2 тыс. тонн.

Как сообщалось, весной 2023 года Арбитражный суд Томской области признал «Томскгеонефтегаз» банкротом и открыл конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены требования казахстанского Народного банка в сумме 3,35 млрд рублей и его теперь уже бывшего дочернего Москоммерцбанка в сумме 270,6 млн рублей, а также требования казахстанской Temco Energy Group в размере 120,3 млн рублей.

Позднее требования Народного банка и Москоммерцбанка перешли к коллекторскому агентству Eagle.

В конце 2024 года после подписания мирового соглашения и прекращения производства по делу о банкротстве общий объем требований кредиторов составлял 3,9 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами являлись «КА Eagle» (3,6 млрд рублей), ФНС по Томской области (255,7 млн рублей). Также «Томскгеонефтегаз» имеет задолженность перед Temco Energy Group в размере 625,4 млн рублей, однако этот долг не был включен в мировое соглашение.

АО «Томскгеонефтегаз», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Томске в 1997 году. В 2010 году АО было реорганизовано в ООО. Компания владеет лицензиями на пользование недрами в Александровском районе Томской области. По итогам января-июня 2020 года добыла 16,22 тыс. тонн нефти и газового конденсата.

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