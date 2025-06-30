Томичей ждут ливни и грозы с сильным ветром

30 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня во второй половине дня, 30 июня, а также 1 июля в Томске прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются кратковременные дожди, ливни, при грозах сильные и очень сильные дожди, град. Ветер будет усиливаться до 18-23 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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