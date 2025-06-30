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«Ростелеком» добавил три села на карту покрытия мобильной связи Томской области

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«Ростелеком» подключил базовые станции LTE (4G) в трех населенных пунктах Томской области. Работы выполнены по федеральному проекту Устранение цифрового неравенства (УЦН 2.0), в рамках которого провайдер обеспечивает жителей региона современными телекоммуникационными услугами.

Селяне из Беловодовки Зырянского района, Лукашкиного Яра Александровского и Новой Ювалы Кожевниковского района получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и голосовой связи четвертого поколения.

— Наша цель — обеспечить связью как можно больше удаленных сел региона. Важно, чтобы жители могли беспрепятственно общаться по мобильной связи и решать онлайн различные бытовые задачи, включая покупки, банковские операции, обучение, заказ справок и других документов, — подчеркнула директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Проект УЦН 2.0, который реализует «Ростелеком» по заказу Минцифры РФ, стартовал в Томской области в 2022 году. За это время мобильной связью были обеспечены более 10 тысяч жителей из 42 малых населенных пунктов. Наибольшее количество подключенных сел сосредоточено в Колпашевском и Каргасокском районах.

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