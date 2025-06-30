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Самолет-амфибия совершил жесткую посадку в Томской области, ведется проверка

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства жесткой посадки воздушного суда типа амфибия в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«По предварительным данным, сегодня (27 июня — прим. ред.) около 18 часов по местному времени в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа амфибия совершило жесткую посадку на неподготовленный участок местности вблизи Чаинского района Томской области», — говорится в сообщении.

Надзорным ведомством проверяется исполнение законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выезжали оперативные службы.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР «Интерфаксу» сообщили, что, по предварительным данным, инцидент произошел в труднодоступной местности.

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