Самолет-амфибия совершил жесткую посадку в Томской области, ведется проверка
Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства жесткой посадки воздушного суда типа амфибия в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
«По предварительным данным, сегодня (27 июня — прим. ред.) около 18 часов по местному времени в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа амфибия совершило жесткую посадку на неподготовленный участок местности вблизи Чаинского района Томской области», — говорится в сообщении.
Надзорным ведомством проверяется исполнение законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выезжали оперативные службы.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР «Интерфаксу» сообщили, что, по предварительным данным, инцидент произошел в труднодоступной местности.
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