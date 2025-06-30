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Жители почти двух десятков улиц Томска останутся без воды в пятницу

Город, ЖКХ, Томские новости, жкх отключение воды график отключения когда включат интересные новости Томска Жители почти двух десятков улиц Томска останутся без воды в пятницу

В пятницу, 4 июля, жителей домов по ряду улиц Кировского района Томска и Южных ворот ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение подачи ресурса связано с плановым капремонтом сетей водоснабжения. Специалисты выполнят переврезку новой водопроводной линии от площади Транспортная до водопроводной насосной станции 3-го подъема № 2.

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 пятницы, 4 июля, до 13.00 субботы, 5 июля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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