Жители почти двух десятков улиц Томска останутся без воды в пятницу

30 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В пятницу, 4 июля, жителей домов по ряду улиц Кировского района Томска и Южных ворот ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение подачи ресурса связано с плановым капремонтом сетей водоснабжения. Специалисты выполнят переврезку новой водопроводной линии от площади Транспортная до водопроводной насосной станции 3-го подъема № 2.

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 пятницы, 4 июля, до 13.00 субботы, 5 июля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

19 Гвардейской Дивизии ул, 7, 9, 9а, 11, 11 стр 3, 11/1, 13, 15, 15/1, 17, 20/1, 22, 22/1, 25а, 25в, 26, 26а, 26Б, 27, 30, 30/1, 30/1 стр.1, 33, 36а, 38, 40;

Вершинина проезд, 7, 7 стр.1, 8, 10, 10/2;

Виталия Грачева ул, 2Б, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Елизаровых ул, 39/5 стр.1;

Залесская ул, 16;

Кирова пр-кт, 68, 68/с4, 69, 69/1, 70/1;

Коларовский тракт, 1, ¼, 3;

Королёва ул, (Зональная станция п,), 1/А, 1/Б, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16Б, 20;

Красноармейская ул, 135, 135/3, 141, 141/1, 143, 143а, 146, 147, 148, 149, 149/2, 150, 151, 151/1, 152;

Леонова ул, 1, 5, 7, 8, 10, 12, 12/1, 12/2;

Мокрушина ул, 1, 1а, 1Б, 2а, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 9 стр.1, 9 стр.2, 9 стр.3, 9 стр.15, 9 стр.16, 9 стр.17, 9 стр.31, 9 стр.40, 9/14, 9а, 10, 10 стр.1, 10 стр.6, 10/2, 10а, 11, 12, 12/1, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14/1, 14а, 15, 15 стр.1, 16, 16/2, 18а, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24, 24а, 26;

Нахимова пер, 7, 9, 9/1, 11а, 13/1, 15, 15, 15/4;

Нефтяная ул, 1 стр.2, 1 стр.3, 1 стр.4, 1 стр.6, 1 стр.19, 1 стр.21, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15;

Нефтяной пос, 11 бокс 3;

Нефтяной поселок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Предвокзальная ул, 16а, 18, 20, 22, 45, 45 стр.2, 47, 49, 49/3, 55/1, 57;

Титова ул, 2, 2а, 4, 6, 6а, 6Б, 8, 8а, 8Б, 8в, 10, 12, 12а, 12Б, 105, 106а, 109, 110, 111;

Федора Лыткина ул, 3, 3/1, 3/2, 3а, 4, 6, 6/2, 8, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 28 стр.3;

Ягодная ул (Зональная станция п,), 1, 3.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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