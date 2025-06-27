Онлайн-обучение снижает сосредоточенность и стресс у студентов — томские ученые

Учёные факультета физической культуры Томского государственного университета выяснили, что онлайн-обучение приводит к изменению ряда физиологических показателей у студентов.

Как сообщает пресс-служба вуза, в исследовании принимали участие группы студентов ТГУ. Учёные оценивали ряд параметров, включая давление, сердцебиение, электрическую активность головного мозга, уровень гормона стресса — кортизола и других. Было поставлено несколько экспериментов с добровольцами, например, студенты сдавали зачёт в трёх вариантах: лично преподавателю, с прохождением тестов на компьютере и с использованием Chat GPT.

Первичные результаты показали, что физиологические изменения действительно есть. Так, при контакте с преподавателем студенты чаще волнуются и испытывают больший стресс, нежели при компьютерном тестировании.

— Вместе с тем мы увидели, что при сдаче зачёта онлайн у испытуемых ниже сосредоточенность, то есть они не могут быстро и чётко решить задачу, — говорит руководитель проекта, заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, физиологии и спортивной медицины ФФК ТГУ Леонид Капилевич. — Как показывают исследования, и эти результаты находят подтверждение на практике, онлайн-обучение, в том числе VR, при большом количестве плюсов имеет и минусы. Самым главным минусом является то, что качественно выполняя какие-либо действия в виртуальной среде, человек не может столь же эффективно повторить их в реальной жизни. Это как уметь управлять машиной на тренажёре, но быть неспособным делать это на дороге.

Следующим шагом в исследованиях станет поиск путей решения проблемы. Исследователи рассматривают несколько вариантов. Один из них связан с параллельным выполнением действий в виртуальной и реальной среде, например, как фиджитал-спорт. В эксперименте студенты-участники занимались аэробикой в VR-очках.

Ещё один вариант, который пробуют исследователи, — это искусственная сшибка, преднамеренное столкновение нервных процессов в коре головного мозга. Оно может иметь разное влияние на мыслительную деятельность — как угнетающее, так и стимулирующее.

— Например, во время зачёта на каком-то этапе студенту предлагается дать заведомо неправильный ответ, — объясняет Леонид Капилевич. — Это психологически тяжело. Но после такого ответа человек должен вернуться на правильную линию мышления.

Итогом исследований учёных ТГУ станет модель, которую можно будет адаптировать к разным сферам обучения с учётом профиля специальности. Результаты своей работы участники проекта представят в конце 2025 года.

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