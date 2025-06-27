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Движение в центре Томска ограничат на время молодежного фестиваля

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В выходные, 27–29 июня, в Томске ограничат движение на ряде дорог в связи с проведением молодежного фестиваля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, с 20.00 пятницы до 9.00 воскресенья будет перекрыто движение районе пл. Ново-Соборной. Ограничение связано с мероприятием «День молодежи 2025».

Движение будет ограничено на пер. Спортивном от ул. Советской до пр. Фрунзе, ул. Гагарина будет закрыта для движения транспорта на участке от пр. Фрунзе до Ново-Соборной площади, также ограничение коснется ул. Советской от пр. Фрунзе до ул. Герцена. Кроме того, будет закрыт элемент улично-дорожной сети — пл. Ново-Соборная, 2б от пр. Ленина до ул. Советской.

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