18+
18+
РЕКЛАМА

За неделю в у троих жителей Томской области обнаружили клещевой энцефалит

Безопасность, Город, Томские новости, клещи пострадали присасывания интересные новости Томска эпидситуация За неделю в у троих жителей Томской области обнаружили клещевой энцефалит

За прошедшую неделю — с 19 по 26 июня — в Томской области клещи покусали 759 человек, в том числе 15 детей.

Как уточняют в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания произошли во всех районах области. Наибольшая часть обращений приходится на Томск и Томский район — 468. Чаще всего от нападений страдают жители Асиновского и Колпашевского районов, а также Стрежевого. На территории Томска и Томского района чаще всего с присасыванием клещей обращались жители района Жилой массив, п. Апрель, Степановки, деревни Лоскутово.

Также на прошедшей неделе у троих пациентов подтвержден диагноз клещевой энцефалит, из-за присасываний клещей были госпитализированы 10 человек, из них 4 детей.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации Томской области с присасыванием членистоногих обратились 14 450 человек. Всего с начала эпидсезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 5 человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Северске во время тушения пожара нашли гараж с марихуаной

2 июня 2025
Томские новости

В Томске спасли котенка, застрявшего под бетонной плитой

20 июня 2025
Томские новости

Движение в центре Томска ограничат на время велопробега

11 июня 2025
Томские новости

РТК-Сервис презентует на ЦИПР-2025 компоненты первого в России 100% отечественного ядра мобильной сети

3 июня 2025
Томские новости

Пожарные спасли девятерых человек из горящего дома в Томске

20 июня 2025
Томские новости

Доставки дороже, стритфуда больше — эксперты о ресторанных трендах в Томске

17 июня 2025
Томские новости

Пираты, «клад» и мыльные пузыри В Томском филиале АО «ССК» провели семейный праздник

6 июня 2025
Томские новости

Жара может привести к тромбозу — кардиолог

16 июня 2025
Томские новости

Двое пострадали в ночном ДТП на Иркутском тракте в Томске

29 мая 2025