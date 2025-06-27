За неделю в у троих жителей Томской области обнаружили клещевой энцефалит

27 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

За прошедшую неделю — с 19 по 26 июня — в Томской области клещи покусали 759 человек, в том числе 15 детей.

Как уточняют в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания произошли во всех районах области. Наибольшая часть обращений приходится на Томск и Томский район — 468. Чаще всего от нападений страдают жители Асиновского и Колпашевского районов, а также Стрежевого. На территории Томска и Томского района чаще всего с присасыванием клещей обращались жители района Жилой массив, п. Апрель, Степановки, деревни Лоскутово.

Также на прошедшей неделе у троих пациентов подтвержден диагноз клещевой энцефалит, из-за присасываний клещей были госпитализированы 10 человек, из них 4 детей.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации Томской области с присасыванием членистоногих обратились 14 450 человек. Всего с начала эпидсезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 5 человек.

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