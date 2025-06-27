В выходные в Томске перекроют участок проспекта Кирова

27 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Сегодня вечером, 27 июня, в Томске перекроют движение на участке пр. Кирова от ул. Вершинина до ул. Белинского, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение начнет действовать с 22.00 пятницу и продлится до 22.00 воскресенья, 29 июня. В это время на указанном участке рабочие будут устранят дефект на тепловой сети, выявленный во время гидравлических испытаний.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и заблаговременно выбирать объездные пути.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».