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В выходные в Томске перекроют участок проспекта Кирова

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Сегодня вечером, 27 июня, в Томске перекроют движение на участке пр. Кирова от ул. Вершинина до ул. Белинского, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение начнет действовать с 22.00 пятницу и продлится до 22.00 воскресенья, 29 июня. В это время на указанном участке рабочие будут устранят дефект на тепловой сети, выявленный во время гидравлических испытаний.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и заблаговременно выбирать объездные пути.

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