Томские ученые выяснили, как закрученные фотоны могут «закручивать» электроны

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2025 // Фото: ФФ ТГУ

Ученые Томского государственного университета Петр Казинский, Владислав Рякин и Марк Мокринский исследовали, как закрученные фотоны — световые волны, несущие орбитальный угловой момент, — могут генерировать закрученные электроны.

Как сообщает пресс-служба вуза, последние перспективны для квантовых вычислений, сверхчувствительной микроскопии и изучения топологических материалов. Однако существующие методы их генерации сложны и требуют специализированных установок. В свою очередь, авторы статьи объяснили, что поверхностный фотоэффект — явление, при котором свет выбивает электроны из кристалла, — может стать простым и эффективным источником закрученных электронов, если использовать закрученные фотоны.

— Мы показали, что при правильных условиях поверхностный фотоэффект может быть надежным источником закрученных электронов, — говорит аспирант физического факультета ТГУ Владислав Рякин. — Это открывает путь к более простым экспериментальным установкам по сравнению с существующими методами.

Ученые разработали квантовую теорию поверхностного фотоэффекта для «закрученных» фотонов. Оказалось, что не любой материал подходит для создания источника закрученных электронов. В обычных металлах (например, меди) электроны слишком быстрые (имеют высокий фермиевский импульс), и их орбитальный момент размазывается. Однако в слабо легированных полупроводниках (например, n-InSb) и дираковских полуметаллах при низких температурах (менее 2,5 К для n-InSb и менее 60 К для полуметаллов) угловой момент фотона почти полностью передается фотоэлектрону.

— Наше исследование предлагает новый способ создания закрученных электронов без сложных установок. Следующий шаг — экспериментальная проверка. Если метод подтвердится, это может привести к прорывам в электронной микроскопии и квантовых технологиях, — резюмирует профессор физического факультета ТГУ Петр Казинский.

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