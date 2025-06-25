Пожилой мужчина упал в строительный котлован в Томске
25 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС
Минувшей ночью в Томске пожилой мужчина упал в строительный котлован, сообщает телеграм-канал Томской областной поисково-спасательной службы.
Сообщение о происшествии поступило в 00.52. Сообщалось, что человек не может самостоятельно выбраться.
В итоге спасатели при помощи лестницы эвакуировали пострадавшего из четырехметрового котлована и передали его сотрудникам полиции.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».