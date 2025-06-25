Пожилой мужчина упал в строительный котлован в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2025 // Фото: ТО ПСС

Минувшей ночью в Томске пожилой мужчина упал в строительный котлован, сообщает телеграм-канал Томской областной поисково-спасательной службы.

Сообщение о происшествии поступило в 00.52. Сообщалось, что человек не может самостоятельно выбраться.

В итоге спасатели при помощи лестницы эвакуировали пострадавшего из четырехметрового котлована и передали его сотрудникам полиции.

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