В Томске снижется стоимость аренды жилья и растет ее предложение

24 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томск попал в число городов-лидеров по росту предложения аренды жилья и снижения ее стоимости. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимости» по итогам мая, сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области.

Так, в целом по стране предложение увеличилось на 36%, при этом наибольший прирост зафиксирован в сегменте студий (+49% к маю 2024-го). Среди регионов-лидеров по увеличению предложения выделяются Томск. Здесь зафиксирован рост в 89%. Далее следуют Воронеж (+81%) и Краснодар (+79%).

Эксперты отмечают, что ценовая политика на рынке остается стабильной. Между тем, в Томске зафиксировано снижение цен на 7%, в Сочи на 8%, в Москве на 3%.

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