18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске снижется стоимость аренды жилья и растет ее предложение

Город, Недвижимость и строительство, Томские новости, интересные новости Томска снять арендовать квартиру в Томске недорого В Томске снижется стоимость аренды жилья и растет ее предложение

Томск попал в число городов-лидеров по росту предложения аренды жилья и снижения ее стоимости. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимости» по итогам мая, сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области.

Так, в целом по стране предложение увеличилось на 36%, при этом наибольший прирост зафиксирован в сегменте студий (+49% к маю 2024-го). Среди регионов-лидеров по увеличению предложения выделяются Томск. Здесь зафиксирован рост в 89%. Далее следуют Воронеж (+81%) и Краснодар (+79%).

Эксперты отмечают, что ценовая политика на рынке остается стабильной. Между тем, в Томске зафиксировано снижение цен на 7%, в Сочи на 8%, в Москве на 3%.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области открылся фестиваль деревянного зодчества

9 июня 2025
Томские новости

Двое пострадали в ночном ДТП на Иркутском тракте в Томске

29 мая 2025
Томские новости

В Томске на выходные перекроют участок проспекта Ленина

6 июня 2025
Томские новости

Совкомбанк инициировал банкротство томского застройщика, возводящего ЖК на въезде в Томск

2 июня 2025
Томские новости

В Томске стартует двухдневный арт-фестиваль с тату-зоной, выставкой и мастер-классами

30 мая 2025
Томские новости

Завтра в Томске пройдет акция «Свеча памяти»

20 июня 2025
Томские новости

Подросток погиб при столкновении питбайка и иномарки на трассе в Томской области

13 июня 2025
Томские новости

В Томске на сутки перекроют участок ул. Сибирской

9 июня 2025
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсию с играми, «жертвоприношением» и дегустацией

30 мая 2025