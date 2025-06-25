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Томичей приглашают на выставку масштабных текстильных панно

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В пятницу, 27 июня, в Томском художественном музее начнет работу выставка художницы из Санкт-Петербурга Ирины Ворониной. В экспозицию «В лабиринтах творчества» вошли масштабные текстильные панно в технике арт-квилт.

По словам организаторов, в своих работах художница изучает культурное наследие утраченных цивилизаций Средиземноморья — кикладской (диптих «Санторини»), греческой (серия «Дедал и Икар»), и крито-микенской («Кноссос. В пространстве лабиринта»; диптих «Осколки цивилизации»). Для придания объема полотнам Ирина Воронина использует не только цвет и фактуру ткани, но еще и плавление синтетических материалов, вышивку, крашение и печать на ткани.

На открытии посетителей ждет авторская экскурсия. Выставка стартует 27 июня в 17.00 по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 150 — 200 рублей. Экспозиция будет работать до 10 августа.

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