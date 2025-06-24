Человеку не могут отдать череп умершего родственника — эксперт

24 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Юлия Семенихина, из архива издания

Не так давно на Крымском мосту случилось происшествие — у жительницы Калининграда нашли череп супруга, который она везла с собой в отпуск. При этом женщина имела при себе необходимые сопроводительные документы. kuzbass.aif.ru спросил у судмедэксперта из Сибири, который пожелал остаться анонимным, могут ли человеку отдать череп его умершего родственника. Как выяснилось, не совсем.

— На самом деле можно, имея сопроводительные документы, увезти тело, но есть много «но»: документы оформляются именно на тело (целое тело, а не его части) для транспортировки к месту захоронения. Плюс для перемещения тел подходят не все рейсы и самолёты, необходимо ждать подтверждение от авиакомпании. Тело летит как бы в «багаже», но по факту — в цинковом гробу в отсеке багажа (как груз 200), — отмечает эксперт. — Транспортировку частей тела ни разу не встречала. Хотя если у женщины были бумаги, то, возможно, по какой-то причине ей разрешили везти именно череп, но наверняка он в таком случае летел не в чемодане.

По словам эксперта, для получения костей с них механически очищают мягкие ткани, а затем так называемым «вывариванием» удаляют остатки. Процесс занимает около недели и производится в в бюро судебно-медицинских экспертиз. «На заказ» такие манипуляции не производят.

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